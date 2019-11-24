نجران 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسينظم نادي نجران الأدبي الثقافي غداً، دورة تدريبية بعنوان " فن التأثير والإقناع"، وذلك بمدرسة سليمان بن عبدالملك الثانوية بمحافظة بدر الجنوب.وأفاد رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي، سعيد بن علي آل مرضمة، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن برامج وأنشطة النادي التي تستهدف محافظات المنطقة، وتهدف إلى دعم القدرات الذاتية لدي المشاركين، وتنمية المهارات الفردية في بناء الكلمة، وتطبيق مهارات الإلقاء المؤثر، حيث تحصل المتدربين على شهادات معتمدة مقدمة من النادي.// انتهى //08:34ت م0011