الدمام 27 ربيع الأول 1441 هــ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، جهاز قياس رضا المستفيدين بمدرسة الخبر الثانوية ، وذلك على هامش لقاء القيادات التعليمية الذي استضافته المدرسة أمس ، بحضور عدد من القيادات التعليمية في المنطقة.وأشاد الدكتور الشلعان بمبادرة المدرسة التي تمكن إدارة المدرسة من التعرف على رأي المستفيد الداخلي من خدماتها لتلبية احتياجاتهم بالشكل المناسب.من جهته أوضح قائد مدرسة الخبر الثانوية تركي بن شجاع الحربي أن المدرسة تعمل جاهدة للتحري عن الفرص التي يمكن لإدارة المدرسة الاستفادة منها، من خلال معرفة رأي المستفيد، مبيناً بأن جميع المستفيدين من المدرسة من مشرفين ومعلمين وأولياء أمور وطلاب, بالإضافة إلى زوار المدرسة من منسوبي التعليم، يمكنهم استخدام الجهاز ووضع التقييم المناسب للخدمة المقدمة لهم.وأشار الحربي إلى أن إدارة المدرسة سوف تعمل على التحليل الإحصائي للبيانات التي يتم جمعها وقراءة الواقع لتعزيز نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف، مؤكداً أهمية معرفة رأي الجميع لإيجاد البيئة المناسبة والجاذبة.// انتهى //08:42ت م0012