طرابلس 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع العسكرية في البلاد، مشيرة إلى إعلان القيادة العامة للجيش الليبي فرض حظر جوي فوق طرابلس،مستثنيا مطار معتيقة من الحظر نظرا لأنه يتم الحاجة إليه إنسانيا، مشددا على مصلحة الطيران المدني وجميع شركات النقل الجوي والمسافرين الالتزام بفرض الحظر.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفداً من بلدية تاورغاء الذي تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بإعادة إعمار تاورغاء والمناطق التابعة لها وصيانة الكهرباء والمياه والمباني الحكومية والشوارع ومقار المستشفيات والمستوصفات والخدمات الصحية.وأخبرت الصحف تأكيد مجلس أعيان ووجهاء ومشائخ قبائل التوارق، رفضهم التام للبيانات التي تسعى لشق الصفّ الوطني الليبي، وإحداث بلبلة في مرحلة تحتاج لتكثيف الجهود لأجل الأمن والاستقرار.وعرجت الصحف على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتمت خلاله مناقشة التطورات في ليبيا.// انتهى //08:48ت م0013