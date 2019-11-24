ينبع 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستبدأ غداً أعمال "المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019"، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزاً للاستدامة في المدن"، الذي سيقام خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر الجاري، برعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.وسيشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، ومجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية، ومديري المنشآت، وأصحاب المشروعات، والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.كما سيتناول المؤتمر على مدى يومين 5 محاور رئيسية، إضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قبل متخصصين، إلى جانب معرضٍ مصاحب للعديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والخدمات البيئية لشركات ومؤسسات متخصصة، وعدد من المشروعات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والأجهزة والتقنيات ذات العلاقة.// انتهى //09:00ت م0014