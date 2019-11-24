الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو متوفى دماغيًا .وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات :عبدالرحمن سلمان الغيث ، وسم محمد السبيعي ، عثمان علي الشهراني ، عنود عيد العنزي ، موضي محمد الصالح ، هنادي عائش سالم ، جواهر حمود الرويلي ، محمد حمود كعبي ، تركي سعد الشهراني ، شمس علي البيشي ، عطالله مطلق العطوي ، أحمد سعد العمري ، فهد فايز السبيعي ، رنا حميدي القحطاني ، مريم عبدالعزيز الربيعة ، شريفه عبدالله الشهري ، عدنان عبدالكريم العمر ، صالح سعد العمري ، سعد عبدالله حسن ، ماجد فلاج الحبوب ، جواهر بجاد القحطاني ، عبدالعزيز مقبل المطيري ، نوف هادي القحطاني ، فارس حسن عتيني ، حسن علي عتيني ، مبارك حسين آل زعمان ، علي حسين العتيبي ، علي فيصل الزهراني ، محمد عون الصيعري ، منيرة معيض الدوسري ، محمد عبدالله الشهراني ، عائض سعد القحطاني ، مريم عبده كعبي ، غيداء صالح الخليفة ، عبدالرحمن علي نجمي ، فيصل نواف العنزي ، أمل مرزوق الدوسري ، عبدالعزيز فهيد الشمري ، عبدالإله راشد المسعود ، أزهار مبارك القحطاني ، خلود صقر العتيبي ، هنادي بندر الطالب ، سعد حسين القحطاني ، حصه موسى سهلي ، نايف علي الغسلان ، عادل بدر الشراري ، عماد عبيد البلوي ، سعيد صالح سحاري ، عائض عيدان الشمراني ، زهراء حسن الغمغام ، قاسم محمد الأمير ، لافي لطيف الشمري ،أنوار حامد الحازمي ، سارة عبدالله القحطاني ، راكان علي الثواب ، محمد عبدالله القرني ، حامد رمضان الغامدي ، أحمد إبراهيم الشيخي ، محمد سليمان البليهي ، عائشة عبدالله المحيميدي ، عبدالله سعيد عسيري ، فواز عبيد السبيعي ، حسن علي الزهراني ، محمد زيد الدوسري ، نبيل مخظور السلمي ، محمد علي الشهري ، خالد موسى العنزي ، هلال عالي الجهني ، حصة فائز الهذلي ، سعدية مصبح الزبيدي ، عبير دخيل الصاعدي ، عبدالباري محمد مطهري ، علي عثمان جوخب ، إسراء أنور شحاته ، ناصر رشيد جربين ، صالح احمد الزهراني ، أحمد عبدالله الغامدي ، رانيه حمادي المولد ، جوهره أحمد مبروك ، حسن محمد طرشي ، عواطف حمزه ابوعوف ، أحمد عبدالعزيز قاضي ، ريهام صالح بن محفوظ ، تركي مبطي الطلحي ، أحمد حمود الجهني ، مروج حمزة ملا ، منى مديني الزيادي ، محمد ماجد الفوتاوي ، مصطفى احمد الزهراني ، عوض سمير الحربي ، ثريا عبدالله الزهراني ، شوق مطر القرشي ، أحمد محمد الشمراني ، مصعب حسين الشريف ، نفلا نفال النقيعي ، عبدالرحمن مطلق العتيبي ، نورة عويض العتيبي ، بدر فالح العتيبي ، محمد فائز الشهري ، نورة عبدالله آل جمعان ، فهد سعيد الحسني ، خالد حماد السواط ، ماجد عبدالله واصلي ، عطيه شرف الزهراني ، فاطمه سعود الحربي ، أحلام عابد الثبيتي ، مازن غازي الهذلي ، مالك مطر الغيط ، ضعيفة هادي موري ، محمد مفرح الشهراني ، محفوظه موسى عسيري ، خالد علي الزعبي ، سهام محمد عبدلي ، مضحي هدروس الظفيري ، راكان سعود الشمري ، ضيدان ماجد الدوسري ، نوال محمد الأحمدي ، بندر محمد الأحمري ، فايز أحمد الفايز ، شتوية مصلح الشمراني ، محمد محسن الحربي ، يوسف إبراهيم عواجي ، دلال عبدالرحمن العريفي .// انتهى //10:49ت م0026