المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمن تشكل سحباً رعدية تشمل تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والمهد, ووادي الفرع.وبيّنت أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - من الساعة الثانية ظهراً, وتستمر حتى الـ 10 مساءً.// انتهى //10:57ت م0028