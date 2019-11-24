جيزان 27ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24نوفمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة ، و الداير ، والعارضة ، وبيش، وفرسان ، وفيفا ، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:58ت م0029