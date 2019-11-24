سكاكا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف تقديم خدماتها للرجال والنساء في 21 موقعًا بمنطقة الجوف ومحافظاتها، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال بمدينة سكاكا في المحكمة الإدارية، فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الأولى باللقائط "بنات" لمدة يومين وفي الثانوية الأولى بالأضارع "بنات" لمدة اسبوع.كما تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها غدًا للرجال بسكاكا في كتابة العدل وثانوية أبي عبيدة، فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الثلاثاء في المحكمة العامة وثانوية أحد، وسيتم تقديم الخدمات للنساء في الثانوية الخامسة "بنات" لمدة 3 أيام، وفي يوم الأربعاء ستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها لمرور منطقة الجوف، وثانوية الأمير بدر بن فهد، فيما سيتم تقديم الخدمة لمنسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة يوم الخميس القادم.أما في محافظة القريات ستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في عدد من المواقع تبدأها اليوم في ثانوية القريات، وغدًا في ثانوية قرطبة، ويوم الثلاثاء في ثانوية الملك فهد، ويوم الأربعاء في ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز، كما تتواجد يوم الخميس القادم في ثانوية الأمير عبدالإله.وفي محافظة دومة الجندل سيتم تقديم الخدمات من خلال الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية يوم غدٍ الاثنين في مقر محافظة دومة الجندل، ويوم الثلاثاء من خلال الحقيبة المتنقلة لمنسوبي النيابة العامة بالمحافظة، فيما تقديم الخدمة يوم الأربعاء من خلال الحقيبة المتنقلة لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل، ويوم الخميس القادم سيتم تقديم خدمات الحقيبة المتنقلة لمنسوبي هيئة الري والصرف بالمحافظة.وستقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمحافظة طبرجل اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين لمنسوبي مكتب التعليم، وفي يوم الثلاثاء ستتواجد في ثانوية منبر الخير الأهلية، أما يوم الأربعاء سيتم تقديم الخدمة في ثانوية مؤته بمحافظة طبرجل.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".//انتهى//10:59ت م0030