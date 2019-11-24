جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسيواصل معرض جدة الدولي الخامس للكتاب، المقرر انطلاق فعالياته في الـ 14 من شهر ربيع الآخر القادم، تجهيزاته واستعداداته، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض.ويشارك في هذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، تحت مساحة 30 ألف متر مربعا، وحضور 350 ألف عنوان، و 200 مؤلف ومؤلفة لإثراء المخزون الثقافي، وتوسيع المدارك المعرفية .كما تشهد فعاليات المعرض برنامجًا ثقافيًا مميزًا وأكثر من 50 فعالية في الفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، وندوات ، ومحاضرات ، ومسرحيات تقدم من خلال مسرحين داخل وخارج المعرض يتعايش مع أجواء البحر والهواء الطلق مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية، إضافة لتقديم أفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل، وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.وفي ذات السياق، شدّد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة لراحة زوار المعرض .// انتهى //11:10ت م0034