المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غدًا, ورشة عمل بعنوان "كيف أستطيع أن أقنع المستثمرين بمشروعي" يقدمها المستشار الاقتصادي محمد حمدي عمر, وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.ودعت غرفة المدينة المنورة رواد ورائدات الأعمال والمشروعات الناشئة والمتوسطة إلى حضور ورشة العمل التي تهدف إلى تعريف المتدربين بكيفية الإجابة على أبرز الاستفهامات التي يجب توضيحها قبل عرض المشروع, والأخطاء التي ينبغي تجنبها أثناء عرض المشروع للمستثمرين, والطرق الاحترافية في عرض المشروع على المستثمرين, ومصادر الحصول على الاستثمار.//انتهى//11:11ت م0035