رام الله 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استباحة عشرات آلاف المستوطنين اليهود للبلدة القديمة من الخليل بحماية جيش الاحتلال، وإصابة مواطنين فلسطينيين بينهم رضيع، وإلحاق أضرار بمنازل.وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المسجد أمام المسلمين ومنعت رفع الأذان فيه.وأولت اهتمامًا بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على الاقتراح الذي تقدم به الحزب الشيوعي بشأن إدانة الموقف الأميركي الجديد حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية تمهد لنشاطات استيطانية جديدة، ومشاريع ضم المستوطنات لدولة الاحتلال.ونشرت صحف هذا اليوم ما أظهره مقطع فيديو وثقه مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الإرهاب النفسي والجسدي الذي مارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججون بالسلاح بحق الطفل عبد الرّازق إدريس ، في حيّ جبل جالس من مدينة الخليل.وتطرقت إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية، لليوم الـ 38 على التوالي، حيث نظم المحتجون مسيرات في العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين.// انتهى //11:14ت م0036