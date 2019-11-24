جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واساعتمد ملتقى مكة الثقافي، قبول مبادرات فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي للعام 1441هـ، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، والمتمثلة في "تلاوتي في كبري"، المختصة في تعليم كبار السن بدار المسنين، و "بلسان عربي مبين" البرنامج التثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية، و "هويتي عربية - الخط العربي - المختصة في أبناء أسر الضمان الاجتماعي.كما تشمل مبادرات الفرع "بلغتي أكون" وهي تعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية، و "عقدي بلغتي" الموجهة للقطاع الخاص لنشر استخدام اللغة العربية بعقود العمل، و "تواصلنا عربي" لتعليم الأبناء الأيتام صغيري السن بالدور الإيوائية، و "فصحاء بالتقنية" المختصة لتعليم الأبناء الأيتام من المرحلة العمرية من 6 - 14 سنة باستخدام الأجهزة الذكية.وأفاد مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة ومنسق المبادرات مشعل القرشي، أنه تم اعتماد المبادرات السبع من قبل مسؤولي ملتقى مكة الثقافي التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، مقدمًا شكره لطاقم فريق العمل، مؤكدًا سعي فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لتحقيق جميع الرؤى والتطلعات والأهداف التي وُضع الملتقى من أجله، وبما يخدم تطلعات المجتمع، وخدمة شرائحه المختلفة.// انتهى //11:24ت م0037