الجزائر 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤون بلاده.وتحدثت الصحف عن توقيع 107 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.وتناولت صحف الأحد عن دعوات للتظاهر أطلقتها فعاليات عراقية في الحراك الشعبي للمطالبة برحيل الحكومة والطبقة السياسية الحالية.وفي متفرقات أخرى نقلت صحف الجزائر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي القول عن وجود 500 جندي أمريكي في شرق سوريا، متوقعةً تصاعد العمليات ضد تنظيم داعش الارهابي في الأسابيع المقبلة.// انتهى //11:24ت م0038