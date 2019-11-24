مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسحقق طلاب كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى المركز الأول في مسابقة "داتاثون" البيانات التي أقيمت في الرياض الخميس الماضي، ونظمها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء.واستمرت المسابقة لثلاثة أيام، حصل فيها طلاب جامعة أم القرى (محمد سعيد الزهراني، ومحمد عبدالله الغامدي، عبدالرحمن طلعت، وعماد بتوا, والبراء بدوي) على جائزة قدرها 100 ألف ريال، بعد تألقهم في حل مشكلة مطروحة بحلٍ علمي متقن، أبرزوا فيه قدراتهم ومهاراتهم في البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأعمال، وتفوقوا بذلك على عدد من الشركات القائمة في سوق البيانات التي شاركت في المسابقة.وأكد عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات الدكتور ماجد بن محمد القثامي أن هذا الفوز يعكس ثمار الجهود المبذولة في الكلية أكاديميًا وعمليًا، مشيراً إلى أن الحضور اللافت لأبناء الكلية المتميزين في مثل هذه المسابقات يثبت بأنّ طلبتها على مستوى عالٍ من التأهيل والجدارة، مثمنًا دعم إدارة الجامعة في تحقيق رؤية وتطلعات الكلية.وجاءت فكرة مسابقة "داتاثون" البيانات المفتوحة لدعم الابتكار والمشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين المجتمع والقطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة المجتمع في استخدام البيانات المفتوحة وتوظيفها للوصول إلى حلول عملية، ولتطوير حلول وأفكار مبتكرة تسهم في معالجة المشكلات القائمة في المجتمع.وتأتي المسابقة تحت مظلة فعاليات البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وتنظيم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمجموعة السعودية للبيانات، وخصصت هذه النسخة لدعم قطاع التغذية في المملكة.يذكر أن المسابقة استهدفت العقول المبدعة من علماء ومهندسي البيانات والمبرمجين وريادي ومطوري الأعمال وخبراء التغذية في المملكة، التقوا فيها على مدى ثلاثة أيام في فرق عمل، تكونت من ثلاثة إلى خمسة أفراد، لوضع حلول تسهم في التنمية المستدامة في المجتمع في مجال التغذية.// انتهى //11:27ت م0039