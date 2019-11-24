جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أن المُتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محال بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.// للصحف // // انتهى //12:38ت م0058