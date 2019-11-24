رياضي / "الرياض بوليفارد" يستقبل زواره لمشاهدة مباراة نادي الهلال
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس
أعلنت إدارة موسم الرياض عن فتح أبواب "الرياض بوليفارد" عند الساعة 12 ظهراً، لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا، التي يتواجد طرفاً بها ممثل الوطن فريق الهلال.
وقررت إدارة #موسم_الرياض بث المواجهة مباشرةً للزوار عبر شاشة ضخمة، ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء وسط أجواء منطقة "الرياض بوليفارد" الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.
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12:47ت م
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