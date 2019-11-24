الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأعلنت إدارة موسم الرياض عن فتح أبواب "الرياض بوليفارد" عند الساعة 12 ظهراً، لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا، التي يتواجد طرفاً بها ممثل الوطن فريق الهلال.وقررت إدارة #موسم_الرياض بث المواجهة مباشرةً للزوار عبر شاشة ضخمة، ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء وسط أجواء منطقة "الرياض بوليفارد" الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.// انتهى //12:47ت م0062