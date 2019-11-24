أبها 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مبلغ أكثر من 22 مليون ريال، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهر ذي الحجة من عام 1440هـ، ومحرم، وصفر، من العام الدراسي الجاري.وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.// انتهى //12:50ت م0063