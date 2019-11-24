جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستُنظم هيئة المدن الاقتصادية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأربعاء المقبل، دورة تدريبية بعنوان "التميز في الخدمات الحكومية".وتأتي الدورة التي يتخللها حزمة من البرنامج من بينها زيارة ميدانية لميناء الملك عبدالله، وجلسات علمية تدريبية منوعة، انطلاقا من حرص هيئة المدن الاقتصادية على تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية، ودعم وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال الخدمات الحكومية.// انتهى //13:00ت م0064