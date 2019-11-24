لندن 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم التقارير عن قطع السُلطات الإيرانية خدمة الإنترنت في كافة أنحاء البلاد منذ اندلاع التظاهرات الشعبية التي بدأت احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود ثم تطورت لتطالب بإصلاحات واسعة في الحكومة ورحيل بعض المسؤولين.على صعيد متصل، أشارت الصحف إلى أن الاحتجاجات القوية التي تحدث في العراق ولبنان وداخل إيران نفسها تؤكد عجز طهران في التعامل مع الأزمة بعد أن فشلت في تقديم أي حلول لمطالب الإصلاح.وانتقدت صحف بريطانيا رفض السُلطات البريطانية مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في سوريا خاصة الأطفال، محذرة من أنهم ربما تشكل تهديدًا أمنيًا في المستقبل.على الصعيد الدولي، تناولت الصحف تقاير عن وفاة العشرات في جمهورية الكنغو الديموقراطية وفي كينيا جراء السيول والانزلاقات الأرضية القوية التي سببتها الأمطار الغزيرة في وسط وشرق إفريقيا.ونقلت في الشأن المحلي، تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بعدم فرض ضرائب إضافية على الرواتب أو زيادة ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات في حال فوز حزب المحافظين الذي يقوده في الانتخابات العامة المقبلة.// انتهى //13:09ت م0066