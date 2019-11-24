الخرطوم 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسزار وفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين للعمليات الإنسانية في جنيف جورج وليم كولن معسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان بمدينة السلام المتاخمة للحدود مع السودان.واطلع الوفد على التحديات التي تواجه المعسكرات من حيث الإيواء والغذاء والصحة والتعليم.وأوضح مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين للعمليات الإنسانية جورج وليم كولن في تصريح صحفي أن الهدف من الزيارة هو التعرف على المشاكل الإنسانية والاجتماعية للاجئين ومستوى التعاون بين حكومة السودان ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء في تقديم الخدمات وتوفير الحماية لهم.ودعا الجميع العمل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات على المستوى المحلي والاتحادي بين مفوضية اللاجئين ومعتمدية اللاجئين أو على مستوى رئاسة مفوضية اللاجئين في جنيف.// انتهى //13:11ت م0067