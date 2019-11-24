بغداد 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسدخلت موجة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات بوسط وجنوب العراق "بينها العاصمة بغداد", اسبوعها الخامس على التوالي, فيما يواصل المحتجون ضغوطهم لاجل تلبية مطالبهم المتمثلة باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية وواسعة.ففي العاصمة بغداد بدت الامور في ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات الرئيس" صباح اليوم هادئة نسبيًا, فيما شهدت تدفق مزيد من المحتجين للمشاركة في التظاهرات.إلى ذلك، تواصلت عمليات" الكر والفر"بين المتظاهرين وبين قوات الامن في المواقع القريبة من ساحة التحرير بخاصة في شارع الرشيد وجسري" السنك" و"الاحرار" ومقترباتهما.وفي محافظات البصرة وذي قار وكربلاء بجنوب البلاد قطع المتظاهرون اليوم عدة شوارع وجسور رئيسة, فضلاً عن طرق مؤدية إلى مواقع نفطية, فيما تواصلت المواجهات بين القوات الامنية وبين المتظاهرين, مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.في هذه الاثناء، واصل طلبة المدارس في بعض المدن العراقية اليوم اضرابهم عن الدوام تضامنا مع المتظاهرين رغم تحذيرات وزارة التربية ودعواتها لادارات المدارس بضرورة انتظام الدوام .من جانبه، اتهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اليوم من وصفهم بـ" العصابات" باستغلال التظاهرات ومحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشات النفطية واملاك المواطنين, مشددًا على انه "سيتم التصدي لهؤلاء بحزم "ووصفت مديرية الدفاع المدني اليوم غالبية الحرائق التي نشبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني بوسط بغداد خلال الايام الماضية بانها "مفتعلة"، مشيرة إلى ان بعضها حدث مرتين اواكثر في البناية الواحدة.// انتهى //14:27ت م0099