هروب 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسناقش محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده بمقر المحافظة اليوم , آخر استعدادات محافظة هروب لإطلاق الفعاليات هروب الشتوية الثانية تحت شعار "هروب سحر الجنوب"، التي ستنطلق في الثالث من شهر يناير القادم بمجموعة من الفعاليات.وأوضح المحافظ ، أن الفعاليات ستشمل استضافة بطولة الاتحاد السعودي للفروسية ، إضافة لحفلات ومعروضات فنية وتراثية ، ومعرض للأسر المنتجة واستعراضات للطيران الشراعي والسيارات المعدلة وتطبيق مشروع قيادة المرأة بالتعاون مع إدارة مرور جازان.وكشف ابن لبدة ، أن الفعاليات الشتوية ستتضمن هذا العام على دورات تدريبية تنفذها الكلية التقنية بجازان، و إحياء للفلكلورات الشعبية ومسارات سياحية للزوار والسواح طيلة فترة الفعاليات.وأعرب عن أمله في أن تلبي فعاليات "هروب سحر الجنوب 2" التي تنظمها لجنة التنمية السياحية ، احتياج أهالي المحافظة والزوار والسواح ، لتكون هروب وجهة سياحية للمملكة وفق رؤية 2030 ، مشيراً إلى أن الأعمال جارية على قدم وساق لتجهيز مواقع العروضات والاحتفالات والبرامج ودراسة العروض المقدمة من المؤسسات الوطنية لتنفيذ فعاليات هروب الشتوية.// انتهى //14:29ت م0100