اجتماعي / محافظة هروب تستعد لإطلاق فعالياتها الشتوية "هروب سحر الجنوب"
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
هروب 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس
ناقش محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده بمقر المحافظة اليوم , آخر استعدادات محافظة هروب لإطلاق الفعاليات هروب الشتوية الثانية تحت شعار "هروب سحر الجنوب"، التي ستنطلق في الثالث من شهر يناير القادم بمجموعة من الفعاليات.
وأوضح المحافظ ، أن الفعاليات ستشمل استضافة بطولة الاتحاد السعودي للفروسية ، إضافة لحفلات ومعروضات فنية وتراثية ، ومعرض للأسر المنتجة واستعراضات للطيران الشراعي والسيارات المعدلة وتطبيق مشروع قيادة المرأة بالتعاون مع إدارة مرور جازان.
وكشف ابن لبدة ، أن الفعاليات الشتوية ستتضمن هذا العام على دورات تدريبية تنفذها الكلية التقنية بجازان، و إحياء للفلكلورات الشعبية ومسارات سياحية للزوار والسواح طيلة فترة الفعاليات.
وأعرب عن أمله في أن تلبي فعاليات "هروب سحر الجنوب 2" التي تنظمها لجنة التنمية السياحية ، احتياج أهالي المحافظة والزوار والسواح ، لتكون هروب وجهة سياحية للمملكة وفق رؤية 2030 ، مشيراً إلى أن الأعمال جارية على قدم وساق لتجهيز مواقع العروضات والاحتفالات والبرامج ودراسة العروض المقدمة من المؤسسات الوطنية لتنفيذ فعاليات هروب الشتوية.
// انتهى //
14:29ت م
0100