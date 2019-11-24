سكاكا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسحقق نادي العروبة لفئة الشباب بطولة دوري منطقة الجوف لكرة القدم بعد تغلبهم أمس على شباب نادي القلعة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، بحضور مدير مكتب هيئة الرياضة مريح بن مصلح المريح ورياضيي المنطقة على ملعب الأخير بمدينة سكاكا.وسجل أهداف العروبة اللاعب عبدالله هليل 3 أهداف وتركي الطالب هدف, فيما سجل للقلعة عبدالرحمن الجمعان.وتوج مدير المكتب مريح بن مصلح المريح فريق العروبة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة للموسم الرياضي 2019, مقدماً التهنئة لمجلس إدارة العروبة واللاعبين والجهازين الفني والإداري على ما تحقق لهم من إنجاز, كما شكر جميع أندية المنطقة على تعاونهم وتجهيز ملاعبهم لبطولة الدوري للموسم الرياضي الحالي.وقال: "بطولة الموسم الرياضي للموسم الحالي تُعد من أقوى المواسم الرياضيه لأنها تُلعب من دوري لجميع الفرق "ذهاباً وإياباً" مما انعكس إيجاباً على نجاح الدوري ولله الحمد", مقدماً شكره لشرطة منطقة الجوف وقوة المهمات والواجبات الخاصة وللهلال الأحمر وجميع من ساهم وعمل بنجاح في دوري منطقة الجوف لفئة الشباب.// انتهى //14:31ت م0101