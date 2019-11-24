صبيا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا اليوم، توزيع السلال الغذائية، على المستفيدين من خدماتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن مسدف الحامضي، أن السلل الغذائية ستوزع على 600 أسرة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من المطلقات والأرامل والأيتام.وأكد حرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية , معبراً عن شكره للجهات والمؤسسات الداعمة والراعية لنشاطات الجمعية.// انتهى //14:32ت م0102