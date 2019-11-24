الخبر 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، اليوم، الملتقى العاشر لرؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، الذي تستضيف فعالياته إدارة الإشراف التربوي "قسم اللغة الإنجليزية" بتعليم المنطقة تحت شعار "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية", بحضور مساعد مدير مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالوزارة عبدالله البدري، ومشرف مركز تطوير اللغة الإنجليزية خالد خميس، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بتعليم المنطقة قاسم مكتلي، وبمشاركة رؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، وعدد من المختصين والمهتمين من داخل وخارج المملكة, وذلك بالخبر.ونوه الدكتور الشلعان بالاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة بشتى مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة، ويأتي على رأسها دعمها منقطع غير المحدود لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم فهو أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، باعتباره أساس الحضارة والسبب المباشر في تقدم ورقي الشعوب، مؤكداً سعي وزارة التعليم للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام، والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية بشكلٍ خاص ، باعتبارها لغة عالمية.من جانبه أشاد المشرف العام بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم عبدالله السناني، بشركاء التعليم المشاركين بالملتقى من أصحاب دور النشر والخبراء في مجال اللغة الإنجليزية، لافتاً إلى دورهم البارز في إثراء اللقاء من خلال أوراق العمل التي يشاركون بها فضلاً عن تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية وبما ينعكس على دفع عجلة وتجويد التعليم والتقدم المعرفي بين أوساط أبنائنا الطلاب والطالبات.بدوره أوضح مشرف عام بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم فلاح العتيبي، أن من أبرز الخطوات العملية التي يقف عليها الملتقى هي الخروج بفرص تحسين لتخطي التحديات التي تواجه الطلاب في تحصيلهم الدراسي بالتركيز على مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ويؤدي إلى إتقان التواصل كأحد مهارات القرن الحادي والعشرون.وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً مرئياً حول تعليم اللغة الإنجليزية ، وتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح الملتقى، وتقديم عدد من أوراق العمل.// انتهى //14:41ت م0104