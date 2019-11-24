المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واساختتمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرًا أكثر من 13 دورة تدريبية استفاد منها نحو 250 يتيماً ويتيمة ترعاهم الجمعية في المدينة المنورة ومحافظاتها, ضمن برامجها التدريبية لتأهيل المستفيدين من خدماتها لسوق العمل وإكسابهم مهارات أساسية في حياتهم العملية.وأوضح مدير الرعاية التربوية والتعليمية في تكافل عماد المغامسي أن البرامج التدريبة المقدمة لأبنائنا تهدف لإكسابهم مهارات جديدة وتطوير وزيادة معارفهم بالتعاون مع جهات تدريبية متخصصة من بينها الكلية التقنية للبنات والكلية التقنية للبنين والمعهد الثانوي الصناعي الثاني في المدينة المنورة وعدد من معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن برنامج أتقن الذي تنفذه المؤسسة ويهدف إلى نشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتوعية أفراد المجتمع بالاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية.وبين المغامسي أن البرامج التي جرى تنفيذها لأيتام المدينة المنورة لمدة أسبوعين شملت دورة التصميم بالفوتوشوب ومونتاج الفيديو ومقدمة في الأوفيس و دورة في التمديدات الكهربائية و دورات في صيانة الحاسب الآلي وصيانة الجوال ودورات للفتيات في التجميل وتصفيف الشعر.وقال : إن تكافل تؤمن أن التعليم والتدريب هو السند والسلاح الذي يفتح لأبنائها بوابة المستقبل الآمن المستقر حيث حظي أبنائنا خلال هذه الدورات لتدريب عالي ومتميز من مدربين على درجة عالية من الكفاءة تضمهم مرافق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذين نعبر لهم عن خالص شكرنا وتقديرنا لتعاونهم المثمر في المدينة المنورة ومحافظات المنطقة وسنواصل بالشراكة مهم بإذن الله تنفيذ برامج نوعية تطويرية وتعليمية مختلفة للوصول بأيتام المدينة المنورة لأعلى مستوى من التأهيل والتدريب.// انتهى //14:45ت م0105