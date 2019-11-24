أبهـا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسرفعت الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكافة البلديات جاهزيتها لاحتواء آثار موسم الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .واشتملت رفع الجاهزية على مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة, لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية, إلى جانب مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وإزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء المضخات بالأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة ، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.// انتهى //14:47ت م0106