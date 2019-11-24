مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسقلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي اليوم عددًا من ضباط القوات رتبهم الجديدة وهم الرائد سعود بن فالح المقاطي والرائد جار الله حسن الزهراني والرائد علي عبد الله الاسمري بعد صدور الأمر الكريم بترقيتهم إلى رتبة رائد.وهنأ اللواء الأحمدي المترقين ، متمنياً لهم التوفيق وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصدي المسجد الحرام.من جهتهم عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية التي تعد حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //14:50ت م0107