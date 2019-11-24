الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسعُقدت ورشة عمل لمناقشة الخطط والمشاريع المتعلقة باستراتيجية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إثر إقرارها من مجلس الإدارة مؤخراً, بحضور معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور قاسم بن عثمان القصبي.وأوضح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة الدكتور ماجد بن ابراهيم الفياض, أن ورشة العمل شهدت تقديم ثلاث محاضرات رئيسة لرئيس مجلس الإدارة، وإثنان من أعضاء مجلس الإدارة, مشيرا إلى أن ورشة العمل كانت تهدف إلى تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية في إطار بلورة وبناء خطط ومشاريع عملية وفعالة لترجمة استراتيجية المؤسسة في ظل التحول الذي سيشهده القطاع الصحي.وبين الدكتور الفياض أنه جرى مؤخراً إقرار رسالة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التي تتركز حول خدمة المجتمع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التخصصية وتقديم أفضل تجربة للمريض في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة وضمن رؤية أن تكون المؤسسة الخيار الأول لكل مريض كمؤسسة تقدم رعاية صحية تخصصية وتحكمها 6 قيم رئيسة وهي: (السلامة، التميز، التركيز على المريض، الشفافية، المسؤولية، التعاون).وأكد الدكتور الفياض أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وضعت سبعة أهداف استراتيجية على رأسها أن تتحول المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة مستقلة فعالة ومستدامة مالياً وغير هادفة إلى الربح إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي تشمل تقديم تجربة عالمية المستوى من الجودة وسلامة الرعاية الطبية للمرضى، وتوفير سهولة الوصول لجميع الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية، والتركيز على التخصصات الطبية الرئيسة التي تتميز بها المؤسسة من التخصصات المرجعية والدقيقة، وأن تكون المؤسسة رائدة في المعرفة من خلال التعليم والبحث والابتكار لدعم أهدافها وجلب تلك القيم العلمية والمعرفية وتوطينها في المملكة، وتأسيس تعاون وتواصل فعّال ضمن إطار المؤسسة ومكوناتها المختلفة وكذا مع الكيانات الأخرى العامة والخاصة.ولفت النظر إلى أن من الأهداف الاستراتيجية السبعة استكمال بناء وتشغيل فرع تخصصي جدة في المبنى الجديد , إضافة إلى تجهيز وتشغيل فرع مستشفى تخصصي المدينة الحديث.// انتهى //14:55ت م0108