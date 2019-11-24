الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، معالي مدير جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد يرافقه وكلاء الجامعة .واستعرض الدكتور الحامد خلال اللقاء إنجازات الجامعة على المستوى الأكاديمي والتعليمي والبرامج البحثية والتطويرية وأهداف الجامعة المستقبلية والتي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030.وقدم مدير جامعة سطام لسمو أمير منطقة الرياض شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات التي حصلت عليها الجامعة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي، كما قدم مدير الجامعة تقارير موجزة حول منجزات وكالات الجامعة التعليمية والأكاديمية ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكالة الجامعة للتطوير والجودة ووكالة الجامعة لشؤون الطالبات وتقرير عن الشراكات المؤسسية والجوائز الاكاديمية والتعليمية .وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومنسوبيها مؤكداً في الوقت نفسه على دورهم الهام في بناء منظومة التعليم في الوطن والمساهمة في بناء الإنسان من جميع الجوانب الفكرية والعلمية متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .// انتهى //15:00ت م0109