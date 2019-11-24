جيزان 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسوقف أعضاء المجلس البلدي بمدينة جيزان اليوم ، على مشروع الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي ، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع .وأوضح رئيس بلدية مدينة جيزان محمد الهلالي ، أن زيارة أعضاء المجلس، لمشروع الشارع الثقافي الذي يمتد إلى 450 متراً ، جاءت للوقوف على سير العمل بالمراحل الأخيرة من المشروع الذي يتضمن تنفيذ مجسمات وأماكن مخصصة للرسامين والإضاءات الخاصة ، وأماكن للجلوس ، كما تم تخصيص مواقع للفعاليات التي سيشهدها الشارع الثقافي.من جانبه أكد رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس البلدي بمدينة جيزان أحمد أبو شملة حكمي متابعة المجلس لجميع مشروعات الأمانة ، وسعيه بالتعاون مع بلدية المدينة لأنهاء وتجهيز الشارع الثقافي في الوقت المحدد له , بما يمكن أهالي المنطقة وزوارها من الاستمتاع بهذا المنجز خلال الموسم الشتوي الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة القليلة القادمة.// انتهى //15:06ت م0111