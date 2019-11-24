حائل 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستنظم جامعة حائل ممثلةً بكرسي الأمير سعود بن عبدالمحسن لدراسات العمل الخيري والأهلي وبالشراكة مع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وجمعية حائل للتنمية البشرية غداً، ورشتي عمل بعنوان " كتابة التقارير وصناعة المشاريع " و " كيف تجعل مشروعك جاذبًا للمانحين " وذلك في فندق الملينيوم بالمدينة الجامعية.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المشرف على كرسي الأمير سعود بن عبدالمحسن لدراسات العمل الخيري والأهلي الدكتور زيد بن مهلهل الشمري أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام تستهدف أكثر من 60 مشاركًا، متطلعاً أن تستفيد منها الجهات المشاركة لتنمية القطاع غير الربحي تماشيًا مع توجهات المملكة 2030 في استدامة العمل الخيري وتجويده.من جهته أبان أمين عام كراسي البحث والوقف العلمي بالجامعة الدكتور طلال السيف أن ورشتي العمل تستهدف الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة، مفيداً أنة سيتم خلال الورشتين تأهيل المشاركين على التعامل مع بيانات الجهات الخيرية لتصميم المبادرات والمشاريع التنموية وتقديمها في قوالب تسويقية حيث تقدم الورشة سبع خطوات عملية لتحويل المبادرة والفكرة الخيرية إلى مشروع متكامل وفق متطلبات الجهات المانحة ليكون قابلًا للتسويق والعرض على المانحين.يُذكر أن ورشتي العمل تقام استعدادًا لتجهيز الجهات المشاركة لتسويق مشاريعها للجهات المانحة التي ستشارك في ملتقى المنح التنموي الذي سيُعقد في جامعة حائل الشهر المقبل.// انتهى //15:10ت م0113