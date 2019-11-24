الطائف 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسانطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ورشة عمل مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم وتنظمها إدارة الجودة وقياس الأداء لإعداد الخطة التطويرية نحو تجويد مخرجات التعلم.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اهتمام التعليم بحجرة الصف وما يقدم فيها من عمليات للطلاب والطالبات والعمل كمنظومة عمل متكاملة بين الإدارات والمكاتب والمدارس، حاثا على ضرورة تنفيذ ورش عمل على مستوى مكاتب التعليم وكذلك المدارس لوضع الحلول والمعالجات اللازمة لتحسين نواتج التعلم، مؤملاً الانطلاق بقوة نحو المدرسة وحجرة الدراسة والعمل معهم يداً بيد للارتقاء بالعملية التعليمية.وجرى خلال الورشة استعراض نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية والوطنية ومقارنة النتائج بمتوسط الأداء العام للمملكة، ومستويات الكفاءة في جميع أنواع الاختبارات والمهارات المستهدف إكسابها للطالب في جميع أنواع الاختبارات الدولية والتحصيلية، إلى جانب عرض تحليلي لواقع ضعف الأداء بناء على مصادر البيانات من البيئة الداخلية والخارجية, كما تناول أعضاء اللجنة نموذج إعداد الخطة التطويرية للأداء التعليمي للإدارة.وخلصت الورشة إلى العديد من التوصيات أبرزها عقد ورش عمل على مستوى مكاتب التعليم للبنين والبنات وفق ما نص عليه تعميم معالي نائب الوزير بحضور جميع المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس لمقارنة نتائج المكتب بمتوسط الأداء العام للإدارة ، وكذلك التأكيد على قادة وقائدات المدارس بإقامة ورش عمل كذلك لجميع المعلمين والمعلمات ، وتكليف لجنة برئاسة مدير ومديرة إدارة الإشراف التربوي والأقسام المعنية لدراسة ما يرد من المكاتب ، وكذلك قيام الإدارات بتقديم الدعم اللازم لبناء وتنفيذ الخطة من خلال الدور المنوط بها ، وتزويد كل مدرسة بمتوسط أداء طلابها وطالباتها دون ترتيب أو تصنيف للمدارس على مستوى المكاتب ، وتوعية أولياء أمور الطلبة بجميع أنواع الاختبارات وأهمية الاختبارات الخارجية التي تطبقها الوزارة أو هيئة تقويم التعليم.// انتهى //16:32ت م0156