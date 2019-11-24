نجران 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الموهوبات، اليوم، برنامجاً تدريبياً للبرنامج الوطني للكشف على الموهوبين 2019 ، وذلك بمقر الإدارة، بحضور منسقات المدارس للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.وتناول البرنامج تعريف المنسقات عن كيفية التسجيل في بوابة موهبة، وأهمية برنامج مقياس موهبة للطالبات، وبعض الأمثلة لاختبارات مقياس موهبة لجميع المراحل، والاهتمام بنشر ثقافة المشروع بين الطالبات.ويستهدف البرنامج الكشف عن الموهوبات من الصفوف الأولية حتى الصف الثالث متوسط ودعم مواهبهم ومساعدتهم في الترشيح للأولمبياد الوطني.// انتهى //16:32ت م0157