رفحاء 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً باللجنة الثقافية بمحافظة رفحاء أمس, محاضرة تعريفية بعنوان "الجرائم المعلوماتية في الإعلام الجديد", وذلك بمسرح فرع الجامعة بالمحافظة قدمها الباحث القانوني ممدوح خلف الشمري.وتناولت المحاضرة التعريف بالجرائم المعلوماتية والمسؤولية الجنائية ودور الجهات المعنية بتطبيق النظام, بالإضافة إلى لائحة النشر الإلكتروني والعقبات التي تواجه الصحافة والإعلام الجديد.// انتهى //16:33ت م0158