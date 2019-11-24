الشقيري 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسدشن رئيس مركز الشقيري بمحافظة ضمد سمير بن مسفر الغامدي أمس ، مبادرة "الشقيري أجمل" ، التي ينفذها فريق بصمة التطوعي التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بجازان ، بحضور مدير مركز التنمية الإجتماعية بجازان عبد الله الأمير، ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد الشبابية بجازان عبد الله حمزي.وانطلقت المبادرة التي تستمر ثلاثة أيام من أمام مركز الشقيري باتجاه السوق وحتى مدرسة أحمد بن حنبل الإبتدائية بالشقيري ، حيث تم خلال المسيرة المشاركة بإزالة العوائق وصيانة وتنظيف الشوارع وإزالة التشوهات البصرية .وشارك أكثر من 200 متطوع في اليوم الأول من المبادرة التي تهدف للإسهام في معالجة التشوهات وتحسين المنظر العام، لرسم صورة جمالية ونشر ثقافة الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة بالمركز والقرى التابعة له.وفي ختام حفل التدشين كرّم رئيس المركز الجهات الراعية والفرق التطوعية المشاركة في تنفيذ المبادرة ، متمنيًا التوفيق للجميع في تحقيق الأهداف المرجوة.// انتهى //16:33ت م0159