نجران 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مُمثلة في إدارة التقويم والقبول للبنين اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، وقادة المدارس الابتدائية والمتوسطة، وذلك بمقر مدارس مستقبل نجران.واستعرض اللقاء التعديل الحديث على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية، والتعريفات الإجرائية لبعض المصطلحات المستخدمة وأهدافها، والقواعد العامة في التقويم وأهمية أدوات التقويم والقرارات المترتبة عليها.ويتضمن اللقاء - الذي يستمر أسبوعا - دورات وبرامج متنوعة تستهدف قادة المدارس الابتدائية والمتوسطة ومكاتب التعليم التابعة للإدارة.// انتهى //16:34ت م0160