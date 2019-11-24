الطائف 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة لصحة البيئة (وكالة الخدمات) بأمانة محافظة الطائف ورشة عمل عن لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي المنشآت الغذائية تطبيقاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.واستعرض المختصين بفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بحضور المختصين من الإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للأسواق وأقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية والقسم النسوي, تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ اللائحة ودور المراقبين الصحين أثناء الجولات المتعلقة بالصحة العامة.من جانبه شدد مدير عام صحة البيئة بأمانة الطائف على أهمية تكثيف الجولات الميدانية وإلزام أصحاب المنشأت الغذائية بتطبيق اللائحة وفق الضوابط والإشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين والغير متجاوبين وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.// انتهى //16:34ت م0161