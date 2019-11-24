نجران 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستنظم إدارة التعليم بمنطقة نجران، ممثلة في مركز الحي المتعلم الثالث غداً، دورة تدريبية عن الرسم بألوان الإكليرك، وذلك بمتوسطة القابل.وتتناول الدورة التي تستمر 5 أيام وتقدمها الفنانة التشكيلية، مشاعل آل شيبان, عدداً من المحاور أهمها، مقدمة عن الفن التشكيلي والتعرف على دائرة الألوان ومفهوم المنظور والتكوين في العمل الفني ، والتعرف على خامات ألوان الإكليرك والوسائط المستخدمة فيها، إلى جانب تطبيقات عملية تتضمن تجارب لمساقط الظل والنور في داخل اللوحة التشكيلية.// انتهى //16:35ت م0162