أحد المسارحة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستشارك 25 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان محافظة أحد المسارحة للتسويق والترفيه, المقام حالياً في ساحة الاحتفالات بالمحافظة.وتتضمن مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان العديد من النشاطات والمعروضات الحرفية والمشغولات اليدوية والصناعية المتنوعة من الملابس الجاهزة والعطور والنباتات العطرية والأكلات الشعبية، والملبوسات والحلي والاكسسوارات، وصناعة الصابون والشموع، والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة.وتهدف المشاركة إلى مساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، وتسويق منتجاتهن، وإكسابهن الخبرة في كيفية التعامل مع الزبائن، وإبراز دور المرأة، وإثبات قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في جميع المجالات،وأبدت عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان ، معبرين عن شكرهن للجنة التنمية الاجتماعية بأحد المسارحة على تنظيم الأركان وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في المهرجان.// انتهى//16:40ت م0163