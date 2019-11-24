القريات 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسعقد محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في صالة الاجتماعات بالمحافظة اليوم, اجتماعًا مع مدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب ومدير فرع خدمات المياه بالمحافظة المهندس عبدالعزيز السمحان وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها المشاريع المتعثرة والمنفذة بالمحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين.ونوه الجاسر بتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.// انتهى //16:59ت م0168