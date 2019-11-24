عام / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تدشن مبادرة "زوروا كاوست"
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس
دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مبادرة " زوروا كاوست", مرحبة بمن يرغب زيارة حرمها الجامعي.
وتتطلب الزيارة تنسيقاً مسبقاً من خلال التسجيل وإدخال البيانات اللازمة على الرابط https://kaust.edu.sa/visit، وسيتمكن الراغبون في زيارة الجامعة، ومقرها ثُول، من التعرف على مرافقها ومختبراتها الأساسية , والتجول بين مبانيها، التي تحمل أسماء علماء العصر الذهبي مثل الرازي والخوارزمي ,كما سيتمكن الزائر من زيارة المكتبة المطلة على البحر الأحمر , ومتحف العلوم والتقنية في الإسلام.
وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست " قد استقبلت عبر مبادرة "زوروا كاوست" في مرحلتها التجريبية بزيارة لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الذين قاموا بالتسجيل عن طريق النظام , وتعد هذه ضمن مبادرات الجامعة للتفاعل مع المجتمع المحيط بها.
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17:04ت م
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