جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسدشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مبادرة " زوروا كاوست", مرحبة بمن يرغب زيارة حرمها الجامعي.وتتطلب الزيارة تنسيقاً مسبقاً من خلال التسجيل وإدخال البيانات اللازمة على الرابط https://kaust.edu.sa/visit، وسيتمكن الراغبون في زيارة الجامعة، ومقرها ثُول، من التعرف على مرافقها ومختبراتها الأساسية , والتجول بين مبانيها، التي تحمل أسماء علماء العصر الذهبي مثل الرازي والخوارزمي ,كما سيتمكن الزائر من زيارة المكتبة المطلة على البحر الأحمر , ومتحف العلوم والتقنية في الإسلام.وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست " قد استقبلت عبر مبادرة "زوروا كاوست" في مرحلتها التجريبية بزيارة لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الذين قاموا بالتسجيل عن طريق النظام , وتعد هذه ضمن مبادرات الجامعة للتفاعل مع المجتمع المحيط بها.// انتهى //17:04ت م0169