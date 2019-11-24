الرياض 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية السيد نيلسن آنن، وعُقدت جلسة مشاورات سياسية على مأدبة غداء.حضر جلسة المشاورات، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والسفير معن بن سليمان حافظ، والمستشار إيهاب بن محمد النجار، والمستشارة نورة بنت محمد البسام.كما حضرها من الجانب الألماني السفراء والقناصل العاميون في دول مجلس التعاون الخليجي العربي واليمن.// انتهى //17:07ت م0173