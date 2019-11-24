أبوظبي 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي اليوم بأبوظبي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانسبارلي والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وفرنسا خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وشهد الجانبان توقيع الوثيقة القانونية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ووزارة الدفاع الفرنسية لتبادل ضابط الارتباط بهدف تسهيل التواصل والتعاون العملياتي بين الطرفين في المجال العسكري وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الدفاع الثنائي مع فرنسا الذي أقيم في قاعدة السلام في أبوظبي.// انتهى //17:09ت م0175