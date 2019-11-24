القاهرة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والأفراد المصريين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر710 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 978 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 32ر0 % ليبلغ مستوى 16ر14050 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 64ر0 % ليبلغ مستوى 25ر539 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 7ر0 % ليبلغ مستوى 56ر1417 نقطة.// انتهى //17:12ت م0176