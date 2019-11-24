الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بمقر الغرفة الرئيس بالرياض اليوم،مُلتقى (الإدراج)، بحضور معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، والمدير التنفيذي لـ "تداول" المهندس خالد الحصان.وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن طرح شركة أرمكوا في السوق السعودي يجلب العديد من السيولة من المستثمرين الأجانب، مبينًا دخول ما يزيد عن 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي، وهذا يؤكد محافظة السوق المالية على مستوى التقييم الحالية.وأكد ‏‏‏‏‏المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية المهندس خالد الحصان، أن طرح شركة أرمكوا سيغير من مركز "تداول" في الفترة المقبلة لتصبح ضمن أكثر 10 أسواق في العالم من حيث مستوى القيمة السوقية.من جهته، أفاد رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، أن تنظيم الملتقي يأتي هذا العام في ظل تطور اقتصادي شامل تشهده المملكة، وحددت أهدافه المستقبلية رؤية المملكة 2030، التي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، متناولاً ما شهدته السوق المالية من تطوير كبير في آليات العمل التنظيمية وما حققته من إنجازات ثمرة لخطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى جعل السوق جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، وأن تكون قادرةٍ على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية محمد الساير، أن تنظيم الملتقي يأتي بالتزامن مع ما تشهده السوق المالية من تطويرٍ يستهدف تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الملتقى شكل نقطة تحول في مجال تعزيز وتقوية الصلة بين المسؤولين في هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" والمهتمين في قطاع الاستثمار والأوراق المالية.واستمع المشاركون في الملتقي إلى ورقة حول متطلبات الطرح في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، وكذلك لشرح لأبرز شروط الطرح في السوق الموازية، متناولين الفرص والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية لدعم الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة إضافة إلى تقديم بعض الملامح حول أحدث تطورات نمو السوق الموازي.كما تناول المشاركون في الملتقى السوق المالية والإدارج في السوق الرئيسية والموازية وبرنامج تحفيز الشركات، عادين "تداول" أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعتز بوجود أكثر من (100) شخص مرخص لهم بالإضافة إلى وجود (21) قطاعا في السوق الرئيسية قيمتها تقارب (2) تريليون ريال وعدد الشركات المدرجة (197) شركة، فيما وبالنسبة للسوق الموازية (نمو) يوجد فيه (5) قطاعات وبلغت القيمة السوقية (2) مليار ريال سعودي وهي تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية ويوجد بها (6) شركات، فيما يبلغ عدد سوق الصكوك والسندات يبلغ (69) صكا حيث تمثل إصدارات أكثر من (340) مليار ريال 64 منها إصدارات حكومية، وأصبحت السوق منفتحة على العالم إذ بلغ عدد المستثمرين المؤهلين أكثر من (1600) مستثمر، كما شهدت نشاطا ملحوظا في عدد الادراجات حيث تم تخطي عدد (110) أوراق مالية (46) منها أسهم و(64) منها أدوات دين فيما بلغت قيمة الطروحات منذ 2014 أكثر من (44) مليار ريال.// انتهى //17:12ت م0177