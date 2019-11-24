السيح 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسانطلقت بمدينة السيح اليوم فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية الذي تستضيفه إدارة تعليم الخرج بمشاركة 90 طالباً و 30 قائداً كشفياً يمثلون 30 إدارة تعليمية بالمملكة .وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن المهرجان يأتي ضمن خطة وزارة التعليم التي تهدف إلى نقل الخبرات بين مختلف إدارات التعليم بالمملكة ونقل التجارب وتطوير المهارات من خلال اللقاءات التي تعقد على هامش الفعاليات، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى مساعدة الكشاف لاكتشاف مواهبة واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية وذلك من خلال برنامج تم تصميمه ليسهم في صقل المهارات الكشفية وإعداد المتدربين إعداد جيد يؤهلهم بإذن الله إلى تحقيق تطلعاتهم.ورحب الدكتور العتيبي باسم تعليم الخرج بكافة الضيوف والطلاب المشاركين داعيا الله أن يكلل هذا المهرجان بالنجاح وأن تتحقق الأهداف المرجوة منه.من جانبه أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الخرج منصور بن سعد السعيدان أن القسم أنهى تجهيز مقر المهرجان في مقر بيت الطالب بمدينة السيح وتم تصميم البرنامج الخاص بالمشاركين والأنشطة والبرامج المصاحبة من زيارات لأبرز معالم مدن وقرى الخرج ، إضافة إلى الوقوف على تجارب الإدارة في أندية الحي والاستفادة مما تقدمه من خدمات.// انتهى //17:13ت م0178