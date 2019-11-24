سكاكا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة غدًا فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بعنوان "الخطاب الإعلامي .. جدلية اللغة والفكر"، الذي ينظمه قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الجوف, وذلك على مدى يومين في المدينة الجامعية.وعدّ معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري رعاية سمو أمير المنطقة وحضور سمو نائبه دعماً للجامعة ودافعاً لها لتقديم المزيد لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين يقدمان الكثير للجامعة لمواصلة عطائها والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلالها منجزاتها وبرامجها المتلاحقة.من جانبه أفاد رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الجوف رئيس المؤتمر الدكتور محمد اللويش أن المؤتمر يشتمل على ستة محاور هي: ( اللغة الإعلامية بين الوظيفة اللسانية وصناعة الوعي والتساهل اللغوي ، والثوابت الوطنية وثقافة الآخر في اللغة الإعلامية ، ولغة الإعلام في عصر العولمة وأثرها في القضايا الثقافية والهوية، والخطاب الإعلامي وقضايا الإثنية العرقية واللغوية والجنسانية، ولغة وفكر الخطاب الإعلامي ودورهما في تشكيل الخلفيات الاجتماعية ، وأخيراً محور صورة العربي في الخطاب الإعلامي الغربي بين سلطة اللغة والفكر ومجازية الصورة).// انتهى //17:40ت م0181