عام / مقتل عنصرين من الأمن المالي في هجوم على نقطة تفتيش
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
باماكو 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس
قُتل عنصران من الأمن المالي وأصيب ستة آخرون خلال هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش في مقاطعة باندياغارا بولاية موبتي وسط البلاد.
ولم تتحدث وكالة الأنباء المالية - التي أوردت الخبر اليوم - عن أي إصابات في صفوف المهاجمين.
مما يذكر أن مالي تشهد تدهورًا أمنيا متواصلا، وهجمات متكررة لجماعات إرهابية مسلحة خلفّت مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش المالي ومدنيين.
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17:44ت م
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