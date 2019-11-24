باماكو 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسقُتل عنصران من الأمن المالي وأصيب ستة آخرون خلال هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش في مقاطعة باندياغارا بولاية موبتي وسط البلاد.ولم تتحدث وكالة الأنباء المالية - التي أوردت الخبر اليوم - عن أي إصابات في صفوف المهاجمين.مما يذكر أن مالي تشهد تدهورًا أمنيا متواصلا، وهجمات متكررة لجماعات إرهابية مسلحة خلفّت مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش المالي ومدنيين.// انتهى //17:44ت م0183