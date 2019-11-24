الرياض 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.// انتهى //17:53ت م0187